IND vs SA: साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट से हड़कंप क्या रद्द होगा भारत का साउथ अफ्रीका दौरा

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलकर भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका (India Tour of South Africa) का दौरा करना है. टीम इंडिया ने इस दौरे की तैयारी शुरू कर दी है और भारत A टीम को साउथ अफ्रीका भेज भी दिया है, जो साउथ अफ्रीका A टीम के खिलाफ तीन अनाधिकृत टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. लेकिन इस बीच साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट (Covid 19 New Variant in South Africa) से हड़कंप मचा है. साउथ अफ्रीका में कोविड- 19 का नया वैरिएंट मिला है, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वैरिएंट इस देश में कोविड- 19 की चौथी लहर ला सकता है. इस वायरस को B.1.1.529 नाम दिया गया है. साउथ अफ्रीका का वायरोलॉजिस्ट ट्यूलियो डी ओलिवेरा ने भी इसकी पुष्टी की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मीटिंग बुलाने को कहा है. इस वैरिएंट के सामने आने के बाद साउथ अफ्रीका की सरकार हाई अलर्ट पर है. देश में बाहर से आने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच हो रही है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं. अगर इस वायरस ने ऐसा ही रंग दिखाया तो यह एक बार फिर साउथ अफ्रीका को लॉकडाउन में धकेल सकता है. ऐसा होता है तो फिर संभव है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के साउथ अफ्रीका जाने पर पाबंदी लगा दे या फिर अफ्रीकी सरकार विदेशियों के आगमन पर रोक लगा दे. अगर ऐसा होता है तो दिसंबर में होने वाला भारत का साउथ अफ्रीका दौरा भी टल सकता है.

भारतीय टीम दिसंबर में यहां पूरा दौरा करने के मकसद से आएगी. अभी तक तय शेड्यूल के मुताबिक टीम इंडिया को यहां 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है. टीम इंडिया 17 दिसंबर से जोहानिसबर्ग में पहले टेस्ट के साथ इस दोरे का आगाज करेगी.

इसके बाद सेंचुरियन में (26-30 दिसंबर) दूसरा टेस्ट, जबकि केपटाउन में (3-7 जनवरी) तीसरा टेस्ट खेला जाएगा. इसके बाद वनडे और टी20 सीरीज का आगाज होगा, यह दौरा 26 जनवरी चौथे और आखिरी टी20 मैच के साथ संपन्न होगा.