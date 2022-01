जोहान्‍सबर्ग के वांडर क्रिकेट मैदान (India vs South Africa, 2nd Test) में जारी टेस्‍ट में पहली बार खेल के सबसे लंबे प्रारूप में कप्‍तानी कर रहे केएल राहुल को पहले ही दिन माफी मांगनी पड़ी. राहुल ने अंपायर के समक्ष अपनी गलती को स्‍वीकार किया और कहा कि आगे से वो ध्‍यान रखेंगे. मैच के दौरान राहुल ने 50 रन की पारी खेली. वो भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. जिसकी मदद से टीम इंडिया ने पहली पारी के दौरान 202 रन बनाए. दिन का खेल खत्‍म होने तक साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 35 रन बना लिए हैं.

विराट कोहली की जगह कप्‍तानी कर रहे केएल राहुल ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. राहुल और मयंक अग्रवाल बल्‍लेबाजी के लिए आए. इसी बीच पांचवें ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी पर थे. केएल राहुल ने अंतिम वक्‍त पर गेंद खेलने से इंकार कर दिया और पीछे हट गए. जिसके चलते अंपायर ने एतराज उठाया. उन्‍होंने कहा, “कोशिश करो थोड़ा जल्‍दी इस बारे में बताया जाए, केएल.” इसपर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, “सॉरी!”

Marais is a sweet guy #INDvSA. As is the stand-in captain pic.twitter.com/KVQNqUPt06

— Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 3, 2022