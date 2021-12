IND vs SA- Aakash Chopra का दावा, बॉक्सिंग डे टेस्ट में नहीं खेलेंगे Ajinkya Rahane, इसलिए नहीं मिली उपकप्

IND vs SA- Aakash Chopra on Team India Playing XI in Boxing Day Test Match: साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया में काफी नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं. लगातार खराब फॉर्म के चलते आलोचनाओं का सामना कर रहे भारतीय स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) से टेस्ट टीम की उपकप्तानी छिन चुकी है, जबकि हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में वह उपकप्तान थे. उन्होंने पहले टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले वह चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए. इसके बाद जब साउथ अफ्रीका (India Tour of South Africa) दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो रहाणे को टीम में तो चुना गया लेकिन उनसे उपकप्तानी छीनकर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सौंप दी गई.

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि रहाणे पहले टेस्ट से बाहर दिखाई देंगे. उनकी बॉक्सिड डे टेस्ट (26-30 दिसंबर) के प्लेइंग XI में जगह नहीं दिख रही है. मशहूर क्रिकेट कॉमेंटेटर और एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा अपने यूट्यूब चैनल ‘क्रिकेट चौपाल’ पर भारतीय टीम के नए समीकरणों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि रहाणे निश्चित तौर पर पहले टेस्ट से बाहर बैठे दिखाई देंगे. उनकी भारतीय टीम के प्लेइंग XI में अब जगह नहीं दिख रही है.

उन्होंने कहा, ‘पहले रहाणे से उपकप्तानी लेकर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सौंप दी गई और जब रोहित चोटिल होने के कारण टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे, तब भी रहाणे को उपकप्तानी देने के बजाए केएल राहुल (KL Rahul) को नया उपकप्तान तय किया गया है. इससे साफ है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने विकल्पों को खुला रखना चाहता है.’

44 वर्षीय आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘अगर रहाणे को उपकप्तानी दी जाती और फिर प्लेइंग XI से बाहर रखा जाता तो यह बहुत गलत होता. हालांकि एक बार साउथ अफ्रीका दौरे पर पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की जोड़ी यह कर भी चुकी है. लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट ने इससे बचने की कोशिश की है.’

उन्होंने कहा, ‘यह बात साफ समझ में आती है कि जो व्यक्ति दो टेस्ट मैच पहले टीम का कप्तान हो और रोहित शर्मा अब चोट के चलते बाहर हो चुके हों इसके बावजूद आप रहाणे को उपकप्तानी नहीं दे रहे हैं. इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और यह काला यह है कि रहाणे की जगह पहले टेस्ट में नहीं दिख रही है. इसलिए आप अपने विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं. क्योंकि उपकप्तान बनाकर उन्हें टीम के प्लेइंग XI से ड्रॉप करना सही नहीं होगा.’

चोपड़ा ने केएल राहुल (KL Rahul) के जल्द ही सीमित ओवरों की सीरीज में भी उपकप्तान बनने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि अब रोहित शर्मा सीमित ओवरों के कप्तान हैं तो नया उपकप्तान चुना जाना लाजमी है और यह केएल राहुल ही होंगे.