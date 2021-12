IND vs SA: साउथ अफ्रीका में Kapil Dev का रिकॉर्ड तोड़ेंगे Ravichandran Ashwin, सिर्फ 7 विकेट दूर, Mohammed

IND vs SA- Ravichandran Ashwin Could Break Kapil Dev Records of Most Wickets: साउथ अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय टीम (India Tour of South Africa) रविवार से जब बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) (26 दिसंबर) की शुरुआत करेगी तो फैन्स की खास नजर स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) पर भी होंगी. अश्विन दुनिया के महान क्रिकेटर कपिल देव (Kapil Dev) का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब जो हैं. टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में फिलहाल कपिल देव दूसरे नंबर पर हैं. लेकिन इस सीरीज में अगर अश्विन 8 विकेट अपने नाम कर लेते हैं तो यहां उनका नाम होगा.

ऑफ स्पिनर अश्विन ने हाल ही में अपने सीनियर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को नंबर 3 के पायदान से हटाया है. भज्जी ने अपने टेस्ट करियर में 417 विकेट लिए थे. अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में उन्हें पीछे छोड़ दिया. अश्विन सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले गेंदबाज हैं. पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने अपने करियर में 131 टेस्ट खेलकर रिकॉर्ड 434 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि अश्विन ने अभी तक सिर्फ 81 टेस्ट ही खेले हैं और वह 427 विकेट लेकर सबसे सफल तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं.

इस फेहरिस्त में पूर्व टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले (Anil Kumble) पहले पायदान पर हैं. कुंबले ने 132 टेस्ट मैच खेलकर रिकॉर्ड 619 विकेट अपने नाम किए हैं. भारतीय गेंदबाजों में फिलहाल कोई दूसरा गेंदबाज उनके आस पास नहीं हैं. वह सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में दुनिया में चौथे गेंदबाज हैं.

हालांकि अश्विन को यह रिकॉर्ड तोड़ने से पहले भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का भरोसा भी हासिल करना होगा. विदेशी धरती पर विराट कोहली इन दिनों इस स्टार गेंदबाज पर भरोसा कम दिखा रहे हैं. अश्विन इस साल के मध्य में जब इंग्लैंड दौरे पर थे, तब वहां भारत ने 4 टेस्ट मैच खेले थे.

लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक भी दफा अश्विन को प्लेइंग XI में खेलने का मौका नहीं दिया. अगर ऐसा ही कुछ विराट ने यहां किया, तो फिर उन्हें कपिल देव का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है.

इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के पास भी 200 क्लब में शामिल होने का मौका है. अब तक 54 टेस्ट खेल चुके शमी ने कुल 195 शिकार अपने नाम किए हैं. वह 200 क्लब से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं. यह कारनामा वह पहले टेस्ट में ही अपने नाम कर सकते हैं. शमी सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में भारत के 11वें नंबर के गेंदबाज हैं.