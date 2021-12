भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा विराट कोहली (Virat Kohli) को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. कुछ फैंस इस बात का कयास लगा रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच आपसी मतभेद हैं, लेकिन कोहली ने इसका खंडन कर दिया है. 15 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विराट कोहली ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मतभेद की खबरों को गलत बताया है.

विराट कोहली ने कहा, “रोहित शानदार कप्तान और राहुल भाई काफी अनुभवी हैं. दोनों को मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा. बीसीसीआई ने जो भी फैसला लिया है. वह सोच समझकर ही लिया गया है. मेरे और रोहित के बीच में कोई टकराव नहीं है. मेरे और रोहित के बीच में कोई समस्या नहीं है, दो साल से स्पष्ट कर रहा हूं. अब मैं थक गया हूं.”

“There is no rift between me and Rohit Sharma,” says Virat Kohli amid speculations of a rift between the two cricketers

(File photo) pic.twitter.com/pbt91ZW3UZ

