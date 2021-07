India vs Sri Lanka, 1st T2oI: डेब्‍यू टी20 मैच में शून्‍य पर आउट हुए पृथ्‍वी शॉ, ये बड़े क्रिकेटर्स भी हुए

India vs Sri Lanka, 1st T2oI: Prithvi Shaw becomes 2nd Indian to out on Golden Duck in T20I after KL Rahul:

भारत और श्रीलंका के बीच जारी टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में पृथ्‍वी शॉ को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में डेब्‍यू का मौका मिला. अपने पहले ही टी20 मुकाबले में पृथ्‍वी शॉ अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड कर बैठे. पृथ्‍वी इस मैच में एक भी रन नहीं बना पाए और वो शून्‍य पर आउट होकर डगआउट में लौट गए.

पृथ्‍वी शॉ के हाथ अपने डेब्‍यू टी20 मुकाबले में गोल्‍डन डक लगा. पृथ्‍वी डेब्‍यू मैच में गोल्‍डन डक प्राप्‍त करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस फेहरिस्‍त में पहला नाम उस खिलाड़ी का है जो इस वक्‍त टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम में अपनी जगह बेहद मजबूती से बना चुका है.

जी हां, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की. केएल राहुल भी अपने डेब्‍यू टी20 मैच में शून्‍य पर आउट हुए थे. पहली ही गेंद पर आउट होकर केएल राहुल ने गोल्‍डन डक अपने नाम किया था. अब पृथ्वी भी इस लिस्‍ट में शामिल हो गए हैं.

आज के मैच की बात की जाए तो पृथ्‍वी शॉ कप्‍तान शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने के लिए आए. दुष्‍मंथा चमीरा ने श्रीलंका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की. गेंद बल्‍ले का भारी किनारा लेते हुए विकेट के पीछे कीपर एम भानुका के ग्‍लव्‍स में चली गई.

साल 2018 में टेस्‍ट डेब्‍यू के साथ भारतीय टीम में पहली बार जगह बनाने वाले पृथ्‍वी शॉ को खेल के सभी फॉर्मेट में डेब्‍यू करने में करीब तीन साल का वक्‍त लग गया.