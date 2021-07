Krunal Pandya के संपर्क में आए सभी 8 खिलाड़ी पाए गए Covid-19 Negative, बुधवार को दूसरा टी20 होना तय

All Eight Indian Players came in Close Contact with Krunal Pandya Tested Negative: बायो-बबल में कोरोना वायरस के प्रवेश के बाद अधर में अटकी टी20 सीरीज के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे भारतीय फैन्‍स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. सभी भारतीय क्रिकेटर्स की आरटीपीसीआर टेस्‍ट की रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में क्रुणाल पांड्या के अलावा अन्‍य सभी नेगेटिव पाए गए हैं.

अब तय कार्यक्रम से एक दिन की देरी से यानी बुधवार को टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. इसके बाद गुरुवार को दोनों टीमें आर प्रेमदास स्‍टेडियम में ही सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेलेंगी.

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक क्रुणाल पांड्या के करीबी संपर्क में आये सभी आठ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे दूसरे मैच में चयन के लिये उपलब्ध होंगे.

श्रीलंका के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्रुणाल पांड्या 30 जुलाई को भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ स्वदेश लौट नहीं सकेंगे. उन्हें अनिवार्य पृथकवास पूरा करके नेगेटिव आरटी पीसीआर का इंतजार करना होगा.

तीसरा और आखिरी टी20 मैच गुरूवार को होगा. बोर्ड के एक सूत्र ने कहा,‘‘ कृणाल में लक्षण पाये गए हैं. उन्हें खांसी और गले में दर्द है. वह श्रृंखला से बाहर हैं और बाकी सदस्यों के साथ लौट भी नहीं सकेंगे. अच्छी खबर यह है कि उनके करीबी संपर्क में आये सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है.’’

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा था ,‘‘ भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच 27 जुलाई को होना था जो अब एक दिन के लिये आगे बढा दिया गया है . अब यह 28 जुलाई को होगा.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मंगलवार की सुबह मैच से पहले रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराया गया जिसमें क्रुणाल पंड्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है . मेडिकल टीमों ने आठ सदस्यों की पहचान की है जो करीबी संपर्क में थे.’’