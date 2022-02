श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka, 2nd T20I) भारत को सीरीज के दूसरे टी20 मैच के बाद आखिरी मुकाबले को भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेलना है. मैच रविवार को भी अपने तय कार्यक्रम शाम सात बजे से शुरू होगा. हालांकि पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) इस मैच टाइमिंग से खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि मैच को दोपहर चार बजे से शुरू किया जाना चाहिए. उन्‍होंने इसके पीछे धर्मशाला के मौसम को वजह बताया. आज दोनों देशों के बीच जब दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है तो धर्मशाला का तापमान छह से सात डिग्री के करीब है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वहां ठंड भी बढ़ती जा रही है. आमतौर पर ऐसा कम ही होता है जब भारत या किसी अन्‍य देश की टीम को इस तरह की कंडीशन में मैच खेलना पड़ता हो. यही वजह है कि वसीम जाफर भी मैच टाइमिंग से खुश नहीं हैं.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्विटर पर लिखा, “ऐसा लग रहा है कि अभी से वहां धर्मशाला में जमा देने वाली ठंड है. अगले मैच को चार बजे शुरू करने के बारे में आप क्‍या सोचते हो ? स्‍क्रीन पर वहां की तस्‍वीरें दिखाई गई. इससे पहले ज्‍यादा ठंड हो जाए मैच खत्‍म हो जाना चाहिए. एसके साथ ही ड्यू फैक्‍टर यहां काम नहीं करेगा.”

It looks freezing already out there in Dharamshala. How about starting the T20 games there at 4pm going forward? The picturesque backdrop will be on the screen a bit longer, and match will get over before it gets really cold. Dew factor also won’t come into play. #INDvSL

