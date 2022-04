पूर्व क्रिकेटर मदन लाल 28 साल छोटी महिला से करने जा रहे हैं शादी, पत्‍नी ने दी मंजूरी

Madan Lal getting Marriage at age of 66 भारतीय टीम के पूर्व ओपनर अरुण लाल 66 साल की उम्र में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। खास बात यह है कि अरुण की नई दुलहन की उम्र 38 साल है। यानी दोनों की उम्र में 28 साल का अंतर है। इस शादी के लिए उनकी पहली पत्‍नी ने भी स्‍वीकृति दे दी है। अरुण की होनी वाली पत्‍नी का नाम बुलबुल है। इस वक्‍त सोशल मीडियो पर एक पिक्‍चर वायरल हो रही है जिसमें यह पूर्व क्रिकेटर अपनी पत्‍नी और होने वाली पत्‍नी के साथ एक फ्रेंम में नजर आ रहा है।