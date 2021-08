Indian Premier League 2021:आईपीएल-2021 के दूसरे चरण से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने बड़ा कदम उठाया है. इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2021 के शेष मुकाबलों के लिए टिम साउदी (Tim Southee) के साथ करार किया है. साउदी को पैट कमिंस (Pat Cummins) की जगह आईपीएल के दूसरे चरण में लाया गया है, जो इस सीजन में निजी कारणों के चलते हटे हैं. साउदी न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं, जो केकेआर के साथ जुड़ा है.

दो बार के पूर्व चैंपियन केकेआर ने गुरुवार को घोषणा की करते हुए कहा, ‘‘कमिंस ने निजी कारणों से खुद को सत्र के लिए अनुपलब्ध रखा है. न्यूजीलैंड के लिए 305 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 603 विकेट चटकाने वाले साउथी को टीम से जोड़ा गया है.’’

