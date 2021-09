पाकिस्तान में मेहमान टीमों को दूसरे देश के राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलती है, न्यूजीलैंड को रद्द नहीं करना

Inzamam Ul Haq Slams New Zealand Over Called Off Tour of Pakistan: पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम ने शुक्रवार को दौरे का आगाज होने से पहले एकाएक अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए यह दौरा रद्द कर दिया. पाकिस्तान में कीवी टीम के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है. पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) ने कहा कि जो न्यूजीलैंड ने किया ऐसा कोई भी किसी देश के साथ नहीं करता. इस मामले में आईसीसी को दखल देना चाहिए.

इंजमाम अपने यूट्यूब चैनल ‘द मैच विनर’ पर कीवी टीम के इस कदम की जमकर आलोचना कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें अगर कोई शिकायत थी तो यह बात पीसीबी को बतानी थी. अगर वह पीसीबी को नहीं बता सकते तो आईसीसी को तो बताते. जो भी समस्या है उसका खुलासा होना ही चाहिए. आप सिर्फ ये कहकर किसी मुल्क का दौरा रद्द नहीं कर सकते कि उनकी सुरक्षा पर खतरा बताया जा रहा है.

इंजमाम ने कहा कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान सरकार के आश्वासन को मानना चाहिए था. हमारे प्रधानमंत्री तक ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से चर्चा तक की. इसके बावजूद उन्होंने यह दौरा रद्द किया. यह बेहद दुखी करने वाली बात है.

इंजमाम ने कहा, ‘कोई देश दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं करता जैसा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ किया. वह हमारे मेहमान थे और अगर उनको कुछ दिक्कतें थी तो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से बात करनी चाहिए थी. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बेस्ट सुरक्षा मुहैया कराई. 2009 में जब से श्रीलंकाई टीम पर हमला (आतंकी हमला) हुआ है, तब से हम सभी टीमों को दौरा करने वाले राष्ट्रपतियों के समान सुरक्षा दे रहे हैं.’

इंजमाम, जिन्होंने अप्रैल 2016 से जुलाई 2019 तक पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्य किया है, उन्होंने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से देने की अपील की है. उन्होंने कहा, ‘आईसीसी को इसको लेकर कदम उठाना चाहिए. साथ ही, यदि न्यूजीलैंड के पास सुरक्षा से संबंधित कुछ इनपुट हैं, तो वे इसे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पीसीबी को नहीं तो कम से कम आईसीसी को तो दिखा दो.’

इंजमाम ने कहा, ‘अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से उनकी चिंताओं के बारे में बात की होती, तो सुरक्षा एजेंसियां निश्चित रूप से इस पर गौर कर सकती थीं. लेकिन मैच से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वे किसी खतरे के कारण नहीं खेल सकते। कम से कम हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है? मैं इसे पचा नहीं सकता.’

इनपुट:आईएएनएस