IPL 2021 Final, CSK vs KKR: आईपीएल 2021 के फाइनल में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीमें खिताब अपना नाम करने के इरादे से उतरेंगी. मैच से पहले इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन ने विजेता टीम की भविष्‍वाणी कर दी. इतना ही नहीं वॉन ने यह भी बता दिया कि कौन सा खिलाड़ी सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच बनने वाला है.

कोलकाता ने अबतक केवल दो बार आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया है. दोनों बार ये टीम जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम करने में सफल रही. वहीं, महेंद्र सिंह धोनी की टीम केवल एक बार प्‍लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. आज के मैच से पहले माइकल वॉन ने चेन्‍नई की जीत की घोषणा की और बताया कि रवींद्र जडेजा जीत के जनक बनेंगे.

IPL 2021 Final, CSK vs KKR: वॉन ने ट्वीट किया, “ जैसे की मेरी साली प्रिडिक्टिशन इस साल सही साबित हुई हैं. मुझे लगता है कि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स जीतने वाली है. मैन ऑफ द मैच रवींद्र जडेजा होंगे.”

As all my predictions this year have been spot on .. I think @ChennaiIPL will win the Final today .. Man of the match will be @imjadeja #IPL2021Final

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 15, 2021