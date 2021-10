Indian Premier League 2021: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को आईपीएल-2021 के क्वालीफायर-2 में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के हाथों 3 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके साथ दिल्ली का फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. अब 15 अक्टूबर को खिताबी मुकाबल में केकेआर की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से होगी. इस बार दिल्ली की कमान रिषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में थी. पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स अंकतालिका में टॉप पर रही, लेकिन फाइनल मैच में नहीं पहुंच सकी. दिल्ली के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इस सत्र 13 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अश्विन के बल्ले से 44 रन भी आए.

भले ही रविचंद्रन अश्विन आईपीएल-2021 में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में दो आईपीएल खिताब जिताने वाले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) इस खिलाड़ी से खासा प्रभावित हैं. गंभीर ने अगले सत्र में अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाने की वकालत भी कर दी है.

गौतम गंभीर ने कहा, “मैं रविचंद्रन अश्विन के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हूं और वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं. तो… हां यह एक विचित्र कॉल हो सकता है और केवल मैं ही इस बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अगले साल दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाना चाहता हूं.”

To the owners, management, staff, my teammates and most importantly, our passionate fans, I want to say thank you from my heart. You all made this season special. We will come back stronger @DelhiCapitals 🙌

