Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2021 में 3 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से मात दी. यह इस सीजन केकेआर की 13 मैचों में छठी जीत रही, जबकि सबसे निचले पायदान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद को 12 मुकाबलों में 10वीं हार का सामना करना पड़ा है. केकेआर के पास 12 अंक हैं और इस जीत के साथ यह टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 115 रन बनाए. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा बगैर खाता खोले चलते बने. इसके बाद जेसन रॉय (10) ने भी साथ छोड़ दिया.

ओपनर्स के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान केन विलियम्सन ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन 26 रन से ज्यादा का योगदान नहीं दे सके. उनके अलावा अब्दुल समद ने 25 रन जुटाए. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट हाथ लगे, जबकि शाकिब अल हसन ने 1 शिकार किया.

आसान टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर ने 38 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए थे. वेंकटेश अय्यर 8, जबकि राहुल त्रिपाठी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. यहां से शुभमन गिल और नितीश राणा ने टीम की वापसी करा दी. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी हुई.

