Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Delhi Capitals, Playing XI: आईपीएल-2021 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 2 अक्टूबर को सीजन का 26 मैच खेला जा रहा है, जिसमें दिल्ली के कप्तान रिषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली ने ललित यादव (Lalit Yadav) के स्थान पर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को स्थान दिया है, जबकि मुंबई ने टीम में राहुल चाहर (Rahul Chahar) के स्थान पर जयंत यादव (Jayant Yadav) को उतारा है.

दिल्ली प्लेऑफ की टिकट पक्का करने के बेहद करीब है. अगर यह टीम एक और मैच जीतती है, तो उसके नाम के आगे Q लग जाएगा. दिल्ली ने इस सीजन 11 में से 8 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस 11 में से 6 मुकाबले हार चुकी है.

🚨 Toss Update from Sharjah 🚨 @DelhiCapitals have elected to bowl against @mipaltan . #VIVOIPL #MIvDC

दोनों टीमों के बीच इस सत्र में 20 अप्रैल को भिड़ंत हुई थी, जिसमें दिल्ली ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. ऐसे में मुंबई के पास हिसाब बराबर करने का मौका है.

Team News

1⃣ change for @DelhiCapitals as Prithvi Shaw returns to the team.

1⃣ change for @mipaltan as Jayant Yadav named in the team. #VIVOIPL #MIvDC

