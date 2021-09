Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 23 सितंबर को मुंबई इंडियंस (MI) पर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. केकेआर ने आईपीएल बहाल होने के बाद अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को महज 92 रन पर समेट दिया, जिसके बाद अगले मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 155 रन से आगे नहीं बढ़ने दिया. गेंदबाजों से इस प्रदर्शन से केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) काफी खुश हैं. मोर्गन ने अपने बॉलर्स को ‘सुपरस्टार’ बताया है.

मोर्गन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि किसी एक खिलाड़ी ने टीम का परिदृश्य बदला है. मेरा मानना है कि पिछले दो मैचों में हमारे सुपरस्टार गेंदबाज रहे. उन्होंने यहां और अबुधाबी में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेटों पर वास्तव में शानदार गेंदबाजी की. मेरा मानना है कि इससे शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की हमारी सलामी जोड़ी को अपना नैसर्गिक खेल खेलने की छूट मिली.’’

सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने पहले मैच में 41 और दूसरे मैच में 53 रन की उपयोगी पारियां खेली हैं. मोर्गन ने अय्यर की प्रभावशाली बल्लेबाजी के लिए भी प्रशंसा की.

इयोन मोर्गन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वेंकटेश ने आज ऐसी पारी खेली, जिसको आप 50 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी के समकक्ष रख सकते हो. उन्होंने जिस स्वच्छंदता से बल्लेबाजी की वह वास्तव में शानदार है. वह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के लिये बेहद प्रभावशाली है.’’

Here’s how the #VIVOIPL Points Table looks after Match 34 👇 #MIvKKR pic.twitter.com/pM3jh5pme6

— IndianPremierLeague (@IPL) September 23, 2021