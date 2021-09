Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 सितंबर को मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच (Player Of The Match) का खिताब सुनील नरेन (Sunil Narine) को दिया गया. सुनील नरेन ने मुकाबले में महज एक ही शिकार किया, लेकिन यही विकेट केकेआर के लिए अहम रहा. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़ चुके थे. 9.2 ओवर में नरेन ने रोहित को शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों कैच आउट करवाकर मैच का रुख पलट दिया.

रोहित शर्मा के विकेट के साथ सुनील नरेन ने आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सुनील नरेन ने आईपीएल करियर में सातवीं बार रोहित शर्मा को आउट किया. यह इंडियन प्रीमियर लीग में किसी बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने के रिकॉर्ड के बराबर है.

इस लिस्ट में जहीर खान और संदीप शर्मा का नाम भी संयुक्त रूप से टॉप पर है. जहीर खान (Zaheer Khan) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni), जबकि संदीप शर्मा (Sandeep Patil) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को सात-सात बार आईपीएल में शिकार बनाया है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए. टीम की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 55, जबकि रोहित शर्मा ने 33 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके.

