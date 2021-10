Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस (MI) ने सीजन के 55वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 42 रन से मात दी. मुंबई भले ही प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही, लेकिन टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने इतिहास रच दिया. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने महज 16 गेंदों में फिफ्टी पूर की, जो एक रिकॉर्ड भी है.

ईशान किशन मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. इसी के साथ यह खिलाड़ी यूएई में सबसे तेज पचासा जड़ने वाला बल्लेबाज भी बन चुका है. इससे पहले यूएई में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम था, जिन्होंने 17 गेंदों में यह कारनामा किया था.

बता दें कि ईशान किशन (84) और सूर्यकुमार यादव (82) की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के मदद से मुंबई ने शेख जायेद स्टेडियम में हैदराबाद को 42 रनों से हराया दिया. इस जीत के बावजूद गत चैंपियन मुंबई की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है.

मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और मुंबई ने ईशान किशन के 84 रन और सूर्यकुमार यादव के 40 गेंदों पर 13 चौकों और तीन छक्कों के सहारे 82 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में नौ विकेट पर 235 रनों का स्कोर खड़ा किया.

