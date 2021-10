Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस (MI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सीजन के 55वें मैच में 42 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में हैदराबाद को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) ने इतिहास रच दिया. नबी ने मैच के दौरान 5 कैच लपके, जो किसी फील्डर द्वारा एक मैच में सर्वाधिक कैच लपकने का रिकॉर्ड रहा.

मोहम्मद नबी ने जिन खिलाड़ियों के कैच लिए उनमें मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) समेत सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), जेम्स नीशम (James Neesham), क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) और नाथन कूल्टर नाइल (Nathan Coulter-Nile) भी शामिल थे. नबी से पहले बतौर विकेटकीपर कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने साल 2011 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ पांच कैच लपके थे.

बता दें कि ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव के तूफानी अर्धशतकों से मुंबई इंडियंस ने आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हराया, लेकिन प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहा.

