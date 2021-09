Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: आईपीएल-2021 के 37वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को पंजाब किंग्स (PBKS) के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. हैदराबाद ने इस सीजन 9 में से 8 मैच गंवा दिए हैं. यह टीम महज 2 प्वाइंट्स के साथ अंकतालिका में सबसे निचले यानी 8वें पायदान पर है. टीम की इस हार से हैदराबाद के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) बेहद निराश हैं.

पंजाब के खिलाफ मुकाबले के बाद केन विलियम्सन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों ने शानदार काम किया. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी. हम मैच को करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. जेसन होल्डर ने शानदार प्रयास किया. यह सत्र काफी निराशाजनक रहा. हमें पहले हाफ से कुछ सबक लेना चाहिए था.’’

वहीं दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा कि वह करीबी मैचों के आदी हो गए हैं. मैच समाप्ति के बाद राहुल ने कहा,‘‘अब इन मैचों का आदी हो गया हूं. उम्मीद करता हूं कि पंजाब किंग्स की बदौलत टीआरपी बढ़ी होगी. हम जीत गए, कुछ और नहीं कहना. इस जीत से हमें भरोसा हो गया है कि हम चाहे कैसी भी स्थिति में हों, हमारे गेंदबाज विपक्षी टीम को आउट कर सकते हैं. शमी ने दो विकेट झटककर बढ़िया शुरुआत की.’’

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से जेसन होल्डर को सर्वाधिक 3 विकेट हाथ लगे. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदाराबद निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर महज 120 रन ही बना सकी.

Sharjah put up a last-over thriller for the fans 👏🏻@PunjabKingsIPL won the game but it was @Jaseholder98 from SRH 🧡 who took top honours for his brilliant all-round display 🔝💫#VIVOIPL | #SRHvPBKS

Scorecard 👉 https://t.co/B6ITrxUyyF pic.twitter.com/7WOnTjYj6I

— IndianPremierLeague (@IPL) September 25, 2021