Indian Premier League 2021: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले इंग्लैंड के तीन खिलाड़ियों ने लीग से अपना नाम वापस ले लिया. इन खिलाड़ियों में जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow), डेविड मलान (Dawid Malan) और क्रिस वोक्स (Chris Woakes) का नाम शुमार है. बेयरस्टो सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खेमे से हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने उनके स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड (Sherfane Rutherford) को यूएई लेग के लिए शामिल कर लिया है.

आईपीएल से हटन की क्या हो सकती है वजह: आईपीएल में खेलने का मतलब होगा कि वे लंबे समय तक घर से दूर रहेंगे, क्योंकि टी20 विश्व कप आईपीएल की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होगा, जो 19 सितंबर को पहले मैच से शुरू होगा. आईपीएल के लिए यूएई पहुंचने वाले खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से छह दिनों के क्वारंटीन से गुजरना पड़ता है, इस खबर ने भी उनके फैसले में योगदान दिया हो सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए घोषणा की, “विस्फोटक कैरेबियाई अब एक राइजर है! शेरफेन रदरफोर्ड आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के लिए जॉनी बेयरस्टो की जगह हमारी टीम में शामिल होंगे.”

The explosive Caribbean is now a #Riser!

Sherfane Rutherford will replace Jonny Bairstow in our squad for the second phase of #IPL2021 #OrangeArmy #OrangeOrNothing pic.twitter.com/ypqqAl1Zyk

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 11, 2021