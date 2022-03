IPL 2022, CSK vs KKR Head To Head: चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी, जानिए कैसा है रिकॉर्ड

Indian Premier League 2022, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, Head To Head Record: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में मुकाबला खेला जाएगा, जिसके साथ आईपीएल-2022 की शुरुआत होगी. चेन्नई (Chennai Super Kings) इस बार नए कप्तान के साथ मैदान पर उतर रही है. सत्र की शुरुआत से ठीक पहले फ्रेंचाइजी ने रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को अपना नया कप्तान नियुक्त कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) भी नए कैप्टन श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के नेतृत्व में साल 2014 से चला आ रहा खिताबी इंतजार खत्म करने के इरादे से उतरेगी.

CSK vs KKR Head To Head

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई ने अब तक 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि 8 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी है. वहीं 1 मैच बेनतीजा रह चुका है.

टीम मैच जीत हार टाई चेन्नई सुपर किंग्स 26 17 8 1 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 17

कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की ओर से सर्वोच्च पारी खेलने के मामले में सुरेश रैना (Suresh Raina) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने नाबाद 109 रन की पारी खेली है. वहीं चेन्नई के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वालों में मनविंदर बिसला (Manvinder Bisla) शीर्ष केकेआर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने चेन्नई के विरुद्ध 92 रन बनाए थे.

पारी में सबसे बड़ा स्कोर (चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स):

चेन्नई सुपर किंग्स: सुरेश रैना (109*)

कोलकाता नाइट राइडर्स: मनविंदर बिसला (92)

Kolkata Knight Riders Full Squad for IPL 2022 :

आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, पैट कमिंस, श्रेयस अय्यर, नितीश राणा, शिवम मावी, शेल्डन जैक्सन, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रसिख डार, बाबा इंद्रजीत, चामिका करुणारत्ने, अभिजीत तोमर, प्रथम सिंह, अशोक शर्मा, सैम बिलिंग्स, आरोन फिंच, टिम साउदी, रमेश कुमार, मोहम्मद नबी, उमेश यादव, अमन खान.

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022:

रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मोईन अली, रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू, दीपक चाहर, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, महेश दीक्षाना, राजवर्धन हंगरगेकर, सिमरजीत सिंह, डेवोन कॉन्वे, ड्वेन प्रीटोरियस, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्ने, सुभ्रांशु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, श्री हरि निशांत, एन जगदीशन, क्रिस जॉर्डन, के भगत वर्मा.