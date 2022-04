Indian Premier League 2022, Punjab Kings vs Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 अप्रैल को मैदान पर उतरते ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के साथ 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं. इस मामले में माही से आगे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का नाम है, जिन्होंने 372 टी20 मैच खेले हैं.

धोनी के बाद इस लिस्ट में सुरेश रैना (Suresh Raina) का नाम है, जिन्होंने 336 मुकाबले खेले, जबकि 329 मैचों के साथ दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) चौथे स्थान पर मौजूद हैं. आरसीबी टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस लिस्ट में 328 मैचों के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

रोहित शर्मा – 372

एमएस धोनी – 350

सुरेश रैना – 336

दिनेश कार्तिक – 329

विराट कोहली – 328

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पंजाब ने 8 विकेट खोकर 180 रन बनाए. टीम ने 14 के स्कोर तक मयंक अग्रवाल (4) और भानुका राजपक्षे (9) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद शिखर धवन और लिविंगस्टोन ने तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी कर टीम की वापसी करवा दी.

