आईपीएल (IPL 2022) के पिछले सीजन तक कोलकाता नाइटराइडर्स का हिस्‍सा कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) मौजूदा सीजन में दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए खेल रहे हैं. आरोप है कि केकेआर ने कुलदीप की प्रतिभा का ख्‍याल नहीं रखा और खराब फॉर्म से जूझ रहे इस चाइनामैन गेंदबाज को बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गा. उनदेखी के चलते कुलदीप के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती चली गई. कोलकाता के पूर्व कप्‍तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कुलदीप के दिल्‍ली के लिए शानदार प्रदर्शन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals) से मैच होना है. कार्तिक आरसीबी की तरफ से कुलदीप के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. कुलदीप एक के बाद एक शानदार विकेट निकाल रहे हैं. कानपुर का यह गेंदबाज पर्पल कैप होल्‍डर्स की लिस्‍ट में शीर्ष गेंदबाजों में शामिल है.

