रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने शनिवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capital) के खिलाफ होने वाले मैच से पहले पूरी तरह कमर कस ली है. विराट नेट्स में खूब पसीना बहाते हुए नजर आए. कई घंटो तक विराट ने बल्‍लेबाजी की प्रैक्टिस (Practice Session) की. बैंगलोर की टीम पांच में से तीन मैच जीतकर प्‍वाइंट्स टेबल में छठे स्‍थान पर है. दिल्‍ली कैपिटल्स उनसे ज्‍यादा दूर नहीं है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम चार मैचों में दो जीत दर्ज कर चुकी है.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने मैच से एक दिन पहले नेट्स सत्र से एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें खेल के लिए कड़ी मेहनत करते देखा जा सकता है. उन्‍होंने फोटो के साथ कैप्‍शन में लिखा “अगर आपको जिस काम में आनंद आता है, तो उस काम को करते रहिए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है.”

आरसीबी मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ अपना आखिरी मैच हार गई थी और दिल्ली के खिलाफ मैच में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी. इस बीच, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इस बारे में आईपीएल के एक बयान में शुक्रवार को कहा गया है.

If you’re immersed in the joy of doing what you love, everything else is irrelevant. ❤️🏏 pic.twitter.com/Wc0DJvg4gm

— Virat Kohli (@imVkohli) April 15, 2022