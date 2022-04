Indian Premier League 2022: मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स (Mumbai Indians vs Punjab Kings) के हाथों आईपीएल-2022 के 23वें मैच में 12 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह सत्र में मुंबई की लगातार पांचवीं हार रही. 5 बार की विजेता मुंबई इस वक्त अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है. खुद मुंबई के इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर फैंस भी दंग हैं. मुंबई के पास मैदान पर दिग्गज खिलाड़ियों का साथ है. वहीं मैदान से बाहर फ्रेंचाइजी के पास मेंटर के रूप में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) जैसे महानतम खिलाड़ी भी हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को ‘क्रिकेट का भगवान’ कहा जाता है. खुद दिग्गज खिलाड़ी जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) भी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का काफी सम्मान करते हैं, जो पुणे में भी देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैच के बाद सहयोगी स्टाफ टीम और खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं. इस दौरान पंजाब के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स हाथ मिलाने के बजाय सचिन तेंदुलकर के पैर छूने की कोशिश करने लगे. यह देखकर तेंदुलकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन रोड्स जमीन को छू लेते हैं.

i missed this last night why is he like this😭 pic.twitter.com/AnlnoyZgOp

— m. (@idyyllliic) April 14, 2022