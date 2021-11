IPL 2022: KL Rahul और Rashid Khan पर लग सकता है एक साल का बैन, लग रहे हैं यह आरोप

KL Rahul And Rashid Khan Could Face One Year Ban in IPL, Here’s The Reason: मीडिया में चल रही खबरों की अगर मानें तो पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के करामाती लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) पर अगले साल होने वाले आईपीएल में बैन हो सकते हैं. दोनों खिलाड़ियों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन किया है. मीडिया में चल रही खबरों की मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीम टीमों द्वारा रिटेंशन लिस्ट जारी करने से पहले लीग की एक अन्य टीम से संपर्क किया था.

बताया जा रहा है कि यह टीम आईपीएल में शामिल हुई नई टीम लखनऊ की थी, जो केएल राहुल (KL Rahul) और राशिद खान (Rashid Khan) को अपनी टीम में लेने की इच्छुक है.

इनसाइड स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट मुताबिक, इन दोनों फ्रैंचाइजियों ने बीसीसीआई से इन दोनों खिलाड़ियों और संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी लखनऊ की मौखिक शिकायत की है. शिकायत में कहा गया है कि जब तक इन टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी नहीं की है, तब तक वे उसी टीम के खिलाड़ी हैं. ऐसे में यह नियमों का उल्लंघन है.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स को बताया, ‘हमें इस संदर्भ में कोई पत्र तो नहीं मिला लेकिन दो फ्रैंचाइजियों से मौखिक तौर पर हमें शिकायत मिली है कि लखनऊ टीम द्वारा खिलाड़ियों को अवैध ढंग से संपर्क साधा जा रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘हम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इन सभी पर उचित कार्रवाई की जाएगी. अभी हम संतुलन खराब करना नहीं चाहते हैं. जब बात कड़ी प्रतिस्पर्धा की हो तब आप ऐसी चीजों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं.’

रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ की टीम केएल राहुल को 20 करोड़ रुपये देकर अपने खेमे में करना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो केएल राहुल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रकम लेने वाले खिलाड़ी होंगे. इसके अलावा लखनऊ की टीम राशिद खान को भी 16 करोड़ में अपनी टीम में लाना चाहती है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उन्हें 12 करोड़ रुपये देकर रिटेन करने की योजना बना रही थी.