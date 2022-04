Indian Premier League 2022, Lucknow Super Giants vs Punjab Kings: लखनऊ सुपर जायंट्स ने 29 अप्रैल को पंजाब किंग्स पर 20 रन से जीत दर्ज की. एक ओर लखनऊ ने मैच जीता, तो वहीं दूसरी तरफ उसके विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने सभी का दिल जीत लिया. लखनऊ की पारी के 12.4 ओवर में संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) की गेंद क्विंटन डिकॉक के बल्ले के किनारे को छूती हुई विकेटकीपर जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) के हाथों में पहुंची. जितेश ने आउट की अपील की, लेकिन अंपायर अपनी उंगली उठाने के तैयार नहीं थे. इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने पवेलियन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए.

भले ही अंपायर को संदेह था, लेकिन क्विंटन डिकॉक जानते थे कि वह आउट हैं. क्विटन डिकॉक (Quinton de Kock) को वापस जाता देख संदीप शर्मा ने उनकी पीठ थपथपाई. जाहिर था कि संदीप शर्मा उनके खेल भावना की तारीफ कर रहे थे.

ICYMI – Spirit of cricket: Quinton de Kock walks after edging the ball.

📽️📽️https://t.co/u1Htv2n2F4 #TATAIPL #PBKSvsLSG

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2022