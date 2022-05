Indian Premier League 2022, Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए, जिसके जवाब में लखनऊ 193/6 से आगे नहीं बढ़ सकी. इस दौरान लखनऊ ने चार ओवरों में तीन कैच छोड़े.

लखनऊ की हार के बाद टीम के मेंटर और दो बार के आईपीएल विजेता कप्तान गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) की एक तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो गई, जिससे लेकर यूजर्स ने मीम्स बनाए और इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं. मैच के दौरान टीवी प्रसारण ने डगआउट से गंभीर को कैमरे में कैद किया, जिसमें वह निराश दिखाई दे रहे थे, जब लखनऊ की टीम मैदान में खराब प्रदर्शन कर रही थी.

गंभीर गंभीर ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लखनऊ की आईपीएल 2023 में मजबूत वापसी का वादा करते हुए कहा, “आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हमारी नई टीम के लिए एक शानदार टूर्नामेंट रहा है.”

केएल राहुल ने ट्विटर पर लखनऊ के प्रशंसकों को टीम के डेब्यू आईपीएल सीजन के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, “एलएसजी परिवार, हमारे सभी सहयोगी स्टाफ, टीम प्रबंधन और डॉ. गोयनका को धन्यवाद. अंत में, हमारे प्रशंसकों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारे पहले सीजन में हमें इतना प्यार दिया है. हम वापस आएंगे.”

KL Rahul might become the greatest cricketer after these stare from gambhir pic.twitter.com/97xQZeFR8x

— Div🦁 (@div_yumm) May 26, 2022