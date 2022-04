IPL 2022: मैच भी हारा लखनऊ और कप्तान KL Rahul पर ठोक दिया जुर्माना, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

KL Rahul Fined For Breach of IPL Code of Conduct: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए मंगलवार का दिन खराब रहा पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ मैच हार गए और इस मैच में राहुल से कुछ गुस्ताखी हो गई तो आईपीएल ने उन पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना भी ठोक दिया. राहुल ने आईपीएल आचार संहिता के ‘लेवल एक अपराध’ (IPL Code of Conduct Level 1) को स्वीकार किया और उन्होंने जुर्माना भी मंजूर कर लिया है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्होंने आचार संहिता का क्या उल्लंघन किया है. उनके अलावा उनकी टीम के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) पर को भी ऐसे ही एक उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है.

आईपीएल ने विज्ञप्ति में कहा कि राहुल ने आईपीएल आचार संहिता के ‘लेवल एक अपराध’ को स्वीकार किया और उन्हें जुर्माना मंजूर है. राहुल की टीम के साथी मार्कस स्टोइनिस को भी उसी मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई है. आरसीबी ने मंगलवार की रात को खेले गए इस मैच में 18 रन से जीत दर्ज की थी.

यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने आचार संहिता का क्या उल्लंघन किया था. स्टोइनिस को जोश हेजलवुड के एक ओवर के दौरान मैदानी अंपायर के साथ बहस करते देखा गया था.

इस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘स्टोइनिस ने आईपीएल आचार संहिता के ‘लेवल एक अपराध’ को स्वीकार किया है.’ आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और मान्य होता है.