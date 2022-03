Indian Premier League 2022: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) आईपीएल-2022 से बाहर हैं. हाल ही में मार्क वुड ने अपनी कोहली की सर्जरी करवाई है, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो मार्क वुड के सर्जरी से जागने के बाद का है, जिसमें उन पर एनेस्थीसिया का असर साफतौर पर देखा जा सकता है. मार्क वुड जैसे ही बेहोशी से जागे, तो वह पूरी तरह से होश में नहीं थे. बार्मी आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मार्क वुड बहके-बहके से नजर आ रहे हैं. इसके बावजूद वह अपने खेल को लेकर बात कर रहे हैं.

एक शख्स उनसे पूछता है कि आपके कंधे में दर्द तो नहीं. इस पर मार्क वुड कहते हैं, “मेरी एल्बो सर्जरी हुई, लेकिन मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं. मैं अभी भी तेज गेंदबाजी करूंगा.” जब मार्क वुड से पूछा गया कि क्या वह आईपीएल मिस कर रहे हैं, तो वह बताते हैं कि बहुत दुखी हैं.

Here’s more of Mark Wood under anaesthetic for you 😂😂😂

💬 I’ll still bowl fast… pic.twitter.com/YFGiWPQN0w

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) March 28, 2022