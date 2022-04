IPL 2022: MS Dhoni की तारीफ में बोले रवींद्र जडेजा- महान फिनिशर मैदान पर था तो हम जानते थे कि हम जीतेंगे

CSK Skipper Ravindra Jadeja Laud MS Dhoni For His Match Finishing Against Mumbai Indians: गुरुवार को मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने धमाकेदार जीत दर्ज की. एक वक्त यह मैच चेन्नई के लिए मुश्किल हो गया था और आखिरी ओवर में उसे 17 रन की दरकार थी. जयदेव उनादकट (Jaidev Unadkat) ने ओवर की पहली ही गेंद पर ड्वेन प्रिस्टोरियस को आउट कर दिया और अगली गेंद पर ब्रावो ने सिंगल लिया.

अब सीएसके को 4 गेंद पर 16 रन की दरकार थी, जिससे धड़कनें बढ़ने लगीं. लेकिन धोनी ने पहले छक्का फिर चौका और फिर 2 रन दौड़कर मैच को और रोमांचक बना दिया. यहां आखिरी गेंद पर 4 रन की दरकार थी, जिस पर माही ने निराश नहीं किया. मैच जीतने के बाद सीएसके के कप्तान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने कहा कि हम तनाव में थे लेकिन यह मालूम था कि अगर अंतिम गेंद धोनी ने खेली तो जीतेंगे जरूर. वही हुआ.

जडेजा ने कहा, ‘जिस तरह से मैच जा रहा था, हम काफी तनाव में थे. लेकिन हम जानते थे कि खेल का महान ‘फिनिशर’ (MS Dhoni) खेल रहा है और अगर वह अंतिम गेंद खेला तो वह मैच खत्म करेगा ही.’

उन्होंने कहा, ‘धोनी ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब भी मैच का ‘फिनिशर’ हैं.’ मुंबई इंडियस (MI) के 150 रन से ज्यादा के स्कोर में सीएसके के खराब क्षेत्ररक्षण का भी योगदान रहा जिसने कई बार विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को जीवनदान दिए और कप्तान जडेजा ही दो बार कैच लपकने में विफल रहे.

जडेजा ने कहा, ‘मैं कभी भी फील्डिंग को हल्के में नहीं लेता और इस पर काम करना होगा. हमें अपनी फील्डिंग पर कुछ काम करना होगा और कैच लेने होंगे क्योंकि हम हर मैच में कैच नहीं छोड़ सकते.’ चेन्नई को अपना अगला मुकाबला सोमवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ वानखेड़े मैदान पर खेलना है.