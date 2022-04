Indian Premier League 2022, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: आईपीएल-2022 का 33वां मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) के बीच खेला जाना है. मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस मुकाबले से पहले मुंबई तैयारियों में जुटी, तो उस पर ‘हमला’ हो गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को खुद की सुरक्षा के लिए जमीन पर लेटना पड़ गया. इस ‘हमले’ के पीछे की वजह कोई इंसान नहीं, बल्कि मधुमक्खियां थीं.

दरअसल उस वक्त मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थी. इसी बीच मधुमक्खियों का झुंड मैदान के ऊपर से गुजरा, जिसके चलते अभ्यास सत्र रोकना पड़ गया. सभी खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए मैदान पर ही लेट गिए. हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ.

खुद मुंबई इंडियंस ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

To bee or not to bee in training was a question yesterday! 😅🐝#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/qaTaHjjca6

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2022