विराट कोहली ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, आईपीएल-2022 में तीसरी बार 'गोल्डन डक' पर OUT

Indian Premier League 2022, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore: सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ विराट कोहली (Virat Kohli out on first ball) पहली ही गेंद पर आउट हो गए. रविवार (8 मई) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (RCB vs SRH Match) पर दोनों टीमें आमने-सामने उतरीं. बैंगलोर की टीम के पूर्व कप्तान से फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन जगदीशन सुचित (Jagadeesha Suchith) ने वे पूरी नहीं होने दीं. बाएं हाथ के स्पिनर सुचित की गेंद को कोहली ने ऑन साइड पर खेलना चाहा लेकिन मिड-विकेट पर केन विलियमसन (Kane Williamson) ने आसान सा कैच लपका. कोहली इस सीजन में तीसरी बार पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं.

बैंगलोर की टीम का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस सीजन में दूसरा मैच था और दोनों ही बार कोहली पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं. इससे पहले बाएं हाथ के पेसर मार्को येनसन ने ब्राबोर्न स्टेडियम में उन्हें आउट किया था. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी कोहली पहली ही गेंद पर पविलियन लौट गए थे. इससे पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दुष्मंता चमीरा ने कोहली को पहली ही गेंद पर शिकार बनाया था.

अपने आईपीएल करियर में कोहली छठी बार पहली गेंद पर आउट हुए हैं. आईपीएल 2008 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आशीष नेहरा ने उन्हें आउट किया था. वहीं 2014 में कोहली को पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) के संदीप शर्मा ने पहली ही गेंद पर चलता किया था. साल 2017 में कोहली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाथन कूल्टर नाइल का शिकार बने थे.

कैसे आउट हुए कोहली?

जगदीश सुचित की यह गेंद टप्पा लगने के बाद कोहली के पैड पर आई. उन्होंने इसे सीधा शॉर्ट मिडविकेट के हाथों में खेल दिया. यह कोई शानदार गेंद नहीं थी. कोहली भी आउट होने के बाद बहुत निराशा से पवेलियन लौटे. उनके कदम भारी थे. आउट होने के काफी देर बाद तक उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे. कोहली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसे आउट हुए हैं.

कोहली के लिए खराब रहा है साल

विराट कोहली ने इस साल 11 मुकाबले खेले हैं और उसमें सिर्फ 216 रन बनाए हैं. कोहली के बल्ले से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी निकली है. कोहली का स्ट्राइक रेट 111.92 का रहा और औसत सिर्फ 21.60 का है.