इस सीजन टूट गए छक्‍कों के पिछले सभी रिकॉर्ड, आईपीएल में स्‍थापित हुआ नया कीर्तिमान

Most Sixes in IPL Season आईपीएल 2022 में छक्‍कों का चार साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब सर्वाधिक छक्‍के लगने वाला सीजन बन गया है. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और गुजरात टाइटंस (CSK vs GT) के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान नया रिकॉर्ड सामने आया. अब से पहले तक एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक 872 छक्‍के लगने का रिकॉर्ड था लेकिन मौजूदा सीजन के 62वें मैच के दौरान इस साल 873वां छक्‍का लगा.

क्‍या बनेगा एक हजार छक्‍कों का रिकॉर्ड ?

मैच अभी जारी है और टूर्नामेंट भी. इस सीजन अभी 12 मैच होने बाकी हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फैन्‍स को आईपीएल-15 में एक हजार छक्‍कों का नया रिकॉर्ड देखने को भी मिल सकता है. इस सीजन दो नई फ्रेंचाइजी आईपीएल के साथ जुड़ी हैं. जिसके चलते जहां पिछले साल कुल 60 मैच खेले गए. इस साल मैचों की संख्‍या बढ़कर 74 हो गई है. मैच बढ़ने के साथ छक्‍कों की संख्‍य में इजाफा होना लाजमी है.

छक्‍कों के रिकॉर्ड