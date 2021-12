IPL 2022 Retention: 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जानिए किसके पर्स में कितनी रकम शेष?

IPL 2022, Team-wise retentions and remaining auction purse for each franchise: आईपीएल-2022 के लिए सभी टीमों ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. विराट कोहली (Virat Kohli), महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने अपने साथ बरकरार रखा है. हार्दिक पंड्या, केएल राहुल और राशिद खान उन बड़े खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्हें रिटेन नहीं किया गया है. विदेशी खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और एनरिक नॉर्त्जे को रिटेन किया गया है.

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के पर्स में सबसे अधिक रकम शेष है. इस फ्रेंचाइजी ने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसके बाद अब उसके पास 72 करोड़ रुपये हैं, जबकि सनराजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के पास 68 करोड़ रुपये शेष हैं. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसके बाद उसके पर्स में सबसे कम रकम (47.5 करोड़ रुपये) है.

टीम शेष रकम रिटेन खिलाड़ी पंजाब किंग्स 72 करोड़ रुपये 2 सनराइजर्स हैदराबाद 68 करोड़ रुपये 3 राजस्थान रॉयल्स 62 करोड़ रुपये 3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 57 करोड़ रुपये 3 चेन्नई सुपर किंग्स 48 करोड़ रुपये 4 कोलकाता नाइट राइडर्स 48 करोड़ रुपये 4 मुंबई इंडियंस 48 करोड़ रुपये 4 दिल्ली कैपटिल्स 47.5 करोड़ रुपये 4

IPL 2022 Retention: Full list of retained players:

Chennai Super Kings ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: रवींद्र जडेजा (16 करोड़), एमएस धोनी (12 करोड़), मोईन अली (8 करोड़), रुतुराज गायकवाड़ (6 करोड़)

Kolkata Knight Riders ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: आंद्रे रसेल (12 करोड़, 16 करोड़ पर्स से कटेंगे), वरुण चक्रवर्ती (8 करोड़, 12 करोड़ पर्स से कटेंगे), वेंकटेश अय्यर (8 करोड़), सुनील नरेन (6 करोड़)

Mumbai Indians ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: रोहित शर्मा (16 करोड़), जसप्रीत बुमराह (12 करोड़), सूर्यकुमार यादव (8 करोड़), कीरोन पोलार्ड (6 करोड़)

Royal Challengers Bangalore ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: विराट कोहली (15 करोड़), ग्लेन मैक्सवेल (11 करोड़), मोहम्मद सिराज (7 करोड़)

Sunrisers Hyderabad ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: केन विलियम्सन (14 करोड़), अब्दुल समद (4 करोड़), उमरान मलिक (4 करोड़)

Rajasthan Royals ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: संजू सैमसन (14 करोड़), जोस बटलर (10 करोड़), यशस्वी जायसवाल (4 करोड़)

Punjab Kings ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: मयंक अग्रवाल (12 करोड़, 14 करोड़ पर्स से कटेंगे), अर्शदीप सिंह (4 करोड़)

Delhi Capitals ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया: रिषभ पंत (16 करोड़), अक्षर पटेल (9 करोड़, 12 करोड़ पर्स से कटेंगे), पृथ्वी शॉ (7.5 करोड़, 8 करोड़ पर्स से कटेंगे), एनरिक नॉर्टजे (6.5 करोड़)