Virat Kohli के बाद कौन होगा RCB का अगला कप्‍तान, एस बद्रीनाथ ने लिया उपकप्‍तान का नाम

Who Will be Next RCB Captain ? :पिछले सीजन तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्‍तान रह चुके विराट कोहली (Virat Kohli) अब खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट से कप्‍तानी छोड़ चुके हैं. वो अब इस टीम के लिए बतौर बल्‍लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे. वो पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि कप्‍तानी से हटने के बावजूद भी उनकी टीम में भूमिका एक लीडर की ही होगी. एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) ने अब आईपीएल में खेलने से भी संन्‍यास ले लिया है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इस फ्रेंचाइजी का अगला कप्‍तान कौन होने वाला है.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के पूर्व बल्‍लेबाज रह चुके एस बद्रीनाथ (S Badrinath) ने बैंगलोर के नए कप्‍तान को लेकर अपनी बात कही. बद्रीनाथ का मानना है कि केएल राहुल (KL Rahul) आईपीएल 2022 में बैंगलोर की कप्‍तानी करते नजर आ सकते हैं. बीते सीजन तक राहुल पंजाब किंग्‍स के साथ जुड़े हुए थे. हालांकि अब उन्‍होंने खुद को इस फ्रेंचाइजी से अलग कर लिया है.

एस बद्रीनाथ से ट्विटर पर एक शख्‍स ने पूछा कि आरसीबी का अगला कप्‍तान कौन होने वाला है. इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने लिखा, “शायद केएल राहुल बैंगलोर के अगले कप्‍तान बनें.”

KL Rahul could be the Next RCB Captain #CricItWithBadri https://t.co/TNHoTQMwAo — S.Badrinath (@s_badrinath) November 28, 2021

दो नई फ्रेंचाइजी लगा सकती हैं दांव

आईपीएल 2022 के लिए होने वाले ऑक्‍शन में दो नई फ्रेंचाइजी भी जुड़ रही हैं. लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को मुख्‍य पूल में से खिलाड़ी चुनने के लिए विशेष मौका दिया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्‍योंकि पुरानी आठ फ्रेंचाइजी को चार खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार दिया जा रहा है. ऐसे में इस बा की संभावना प्रबल है कि मुख्‍य पूल में आने के बाद केएल राहुल को लेकर लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी में होड़ लग जाए. राहुल जिस भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे वहां लीडरशिप की भूमिका में ही नजर आएंगे.