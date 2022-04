Indian Premier League 2022: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में शिखर धवन ने 30 गेंदों में 35 रन की पारी खेली. धवन की पारी में 4 चौके शामिल थे, जिसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) टी20 फॉर्मेट में एक हजार चौके जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. वहीं वैश्विक स्तर पर वह ऐसा करने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं.

इस लिस्ट में क्रिस गेल (Chris Gayle) का नाम शीर्ष पर है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में कुल 1132 चौके जड़े हैं, जबकि एलेक्स हेल्स (Alex Hales) 1054 चौकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) के नाम 1005 चौके दर्ज हैं, जबकि चौथे पायदान पर मौजूद आरोन फिंच (Aaron Finch) 1004 चौके जड़ चुके हैं. इस लिस्ट में शिखर धवन पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

क्रिस गेल- 1132 चौके

एलेक्स हेल्स- 1054 चौके

डेविड वॉर्नर- 1005 चौके

आरोन फिंच- 1004 चौके

शिखर धवन- 1001 चौके

Innings Break! @liaml4893 stars with the bat as @PunjabKingsIPL post 189/9 on the board. 👏 👏

Meanwhile, @rashidkhan_19 was the pick of the bowlers for @gujarat_titans. 👌 👌

The #GT chase to begin soon. 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/GJN6Rf8GKJ#TATAIPL | #PBKSvGT pic.twitter.com/EJgfBv85eV

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2022