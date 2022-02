IPL 2022: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने विक्की ओस्तवाल (Vicky Ostwal) को 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है. विक्की अंडर-19 विश्व कप (ICC Under-19 Cricket World Cup) चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें आईपीएल के आगामी सत्र में ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद नहीं है. हालांकि वह अपने पहले सीजन में सीनियर खिलाड़ियों से सीखने के लिए काफी उत्सकु हैं.

बाएं हाथ के स्पिनर विक्की ओस्तवाल ने आईपीएल वेबसाइट पर डाले गए वीडियो में कहा, ‘‘मुझे यकीन नहीं है कि मुझे खेलने का मौका मिलेगा या नहीं लेकिन सीखने का मौका हमेशा मिलता है. कुछ शानदार खिलाड़ियों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए सीखने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा. नीलामी में जैसे ही मुझे चुना गया, मुझे उसका (यश ढुल) वीडियो कॉल आया और वह दिल्ली कैपिटल्स द्वारा मुझे चुने जाने को लेकर काफी खुश था.’’

