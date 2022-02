IPL Auction 2022: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से नाता टूटने के बाद फिर से दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम से जुड़कर खुश हैं जहां से उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने अभियान की शुरुआत की थी. यह वॉर्नर और दिल्ली दोनों के लिये फायदे की स्थिति रही है. दिल्ली फ्रेंचाइजी के सह मालिक पार्थ जिंदल को विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें वार्नर जैसा दिग्गज खिलाड़ी केवल छह करोड़ 25 लाख रुपये में मिल जाएगा.

जहां तक वॉर्नर का सवाल है तो सनराइजर्स के साथ उनके रिश्तों में पिछले साल खटास पैदा हो गयी थी जबकि उन्हें टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें अंतिम एकादश में भी जगह नहीं मिली थी.

वॉर्नर ने आईपीएल की अपनी यात्रा दिल्ली फ्रेंचाइजी की टीम से ही की थी और उन्होंने फिर से इस टीम से जुड़ने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जहां से शुरुआत की थी फिर से उसी टीम से जुड़ रहा हूं. मैं वास्तव में उत्साहित हूं. भारत में जल्द ही आप सभी से मिलने के लिए बेकरार हूं. “

Back home and giving us all the R̶e̶e̶l̶s̶ Feels already 💙#YehHaiNayiDilli #IPLAuction #TATAIPLAuction #IPL2022 @davidwarner31 pic.twitter.com/R3fKWjKRzt

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 12, 2022