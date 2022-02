IPL Auction 2022: आईपीएल ऑक्शन से कुछ घंटे पहले पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को झटका लगा है. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने 11 फरवरी को इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया है. पंजाब किंग्स ने मेगा नीलामी से पहले केवल दो खिलाड़ियों मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है. इससे पहले, पिछले दो सत्रों से पंजाब किंग्स के कप्तान रहे केएल राहुल और पंजाब किंग्स के सहायक कोच एंडी फ्लावर ने टीम के साथ जारी न रहने का फैसला किया था.

मुंबई के पूर्व रणजी दिग्गज का फैसला आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले आया, जब सभी टीमें रणनीति बनाने में व्यस्त थीं, लेकिन उन्होंने पंजाब किंग्स को छोड़ने का फैसला किया.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले वसीम जाफर ने फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया और अपने मुख्य कोच अनिल कुंबले को आगामी आईपीएल सीजन के लिए शुभकामनाएं दीं.

Adios, and thank you @PunjabKingsIPL, it’s been a pleasure. Wishing @anilkumble1074 and the team very best for #IPL2022 🤗 pic.twitter.com/rDivb0akZp

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 10, 2022