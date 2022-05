Indian Premier League Points Table 2022, Purple Cap and Orange Cap Holder List: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने सीजन के 68वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को 5 विकेट से शिकस्त दी, जिसके साथ उसने अंकतालिका में दूसरा पायदान अपने नाम कर लिया है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं हार के साथ 9वें पायदान पर रही. राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली तीसरी टीम बन चुकी है. उससे पहले गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया था.

यहां से दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच रोमांचक जंग है. अगर दिल्ली की टीम 21 मई को मुंबई इंडियंस को शिकस्त देती है, तो वो सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, जबकि आरसीबी को इससे बाहर होना पड़ा. वहीं दिल्ली की हार से आरसीबी यहां पहुंचने वाली आखिरी टीम बनेगी.

इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वालों में जोस बटलर (Jos Buttler) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 14 पारियों में 629 रन बनाए हैं. लखनऊ के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) उनके बेहद करीब हैं. राहुल अब तक 537 रन अपने नाम कर चुके हैं.

629 रन- जोस बटलर (14 पारियां)

537 रन- केएल राहुल (14 पारियां)

502 रन- क्विंटन डी कॉक (14 पारियां)

443 रन- फाफ डुप्लेसी (14 पारियां)

427 रन- डेविड वॉर्नर (11 पारियां)

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) फिर से नंबर-1 गेंदबाज बन चुके हैं. चहल ने 14 मैचों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) 14 मुकाबलों में 24 शिकार कर चुके हैं.

