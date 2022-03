आईपीएल (IPL 2022) से पहले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) ने अपने नेट सेशन को मजबूत करने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है. यही वजह है कि आयरलैंड के गेंदबाज जोश लिटल (Josh Little) को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली इस फ्रेंचाइजी ने टीम के साथ जोड़ा है. जोश टीम के दल का हिस्‍सा जरूर हैं लेकिन उनकी मौजूदगी केवल नेट सेशन के दौरान बल्‍लेबाजों को गेंदबाजी कराने की होगी. इस बात की जानकारी स्‍वयं क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से दी गई है. चेन्‍नई को अपना पहला मैच 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के खिलाफ खेलना है. वो इस सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं.

आयरलैंड क्रिकेट (Ireland Cricket) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “जोश लिटल को बहुत-बहुत बढ़ाई. उन्‍हें आगामी आईपीएल सीजन के शुरुआती दौर में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के साथ जुड़कर अपने प्रदर्शन में सुधार का मौका मिला है. नेट गेंदबाज के तौर पर उनका अनुभव शानदार होना चाहिए.”

👏👏👏 Congrats to Josh Little who is heading off on a development opportunity with the Chennai Super Kings in the early stages of the upcoming IPL.

The experience as a net bowler for CSK should be fantastic. #GoWellJosh ☘️🏏 pic.twitter.com/5aUFwfZkAp

— Cricket Ireland (@cricketireland) March 7, 2022