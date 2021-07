Ireland vs South Africa, 3rd ODI: आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 16 जुलाई को डबलिन (The Village, Dublin) में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में इतिहास रच गया. इस मुकाबले के दौरान पंजाब में जन्मे सिमी सिंह (Simi Singh) ने शतकीय पारी खेली. इसके साथ ही उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई. सिमी सिंह आयरलैंड की ओर से 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 91 गेंदों में 14 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए.

इसी के साथ सिमी सिंह 8वें या उससे निचले बल्लेबाजी क्रम पर आकर शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है. उनसे पहले सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड क्रिस वोक्स के नाम था, जिन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 2016 में नाबाद 95 रन बनाए थे.

8 या उससे निचले बल्लेबाजी क्रम पर वनडे में सबसे बड़ी पारी:

100 नाबाद – सिमी सिंह बनाम साउथ अफ्रीका, 2021

95 नाबाद – क्रिस वोक्स बनाम श्रीलंका, 2016

95 नाबाद- सैम कर्रन बनाम भारत, 2021

92 नाबाद – आंद्रे रसेल बनाम भारत, 2011

92 – नाथन कुल्टर नाइल बनाम वेस्टइंडीज, 2019

बता दें कि सलामी बल्लेबाज जानेमान मलान (नाबाद 177) और क्विंटन डी कॉक (120) रनों की बेहतरीन पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने द विलेज में खेले गए इस मुकाबले में आयरलैंड को 70 रनों से मात दी. इसी के साथ दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई.

South Africa win the 3rd ODI in Malahide 👏

Simi Singh’s maiden ODI century, the highest ODI score ever by a No.8, proves to be an effort in vain as the series is tied 1-1.

📸 : @cricketireland#IREvSA | https://t.co/zJEPNH7N9b pic.twitter.com/ZK7Ztdpyl6

— ICC (@ICC) July 16, 2021