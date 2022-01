5 जनवरी: आज है वनडे क्रिकेट की 51वीं वर्षगांठ, 1971 में आज ही के दिन खेला गया था पहला वनडे मैच

5 January- Today in History, This Day That Year in 1971 First ODI Played Ever: क्रिकेट में वनडे क्रिकेट का रोमांच देखते ही बनता है. 50 ओवर फॉर्मेट वाले इस खेल में बल्लेबाजों की धैर्य, आक्रामकता, दर्शनीय शॉट खेलने का उनका जज्बा और गेंदबाजों की स्विंग, सीम के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी का जादू सब देखने को मिलता है. यह खेल फटाफट क्रिकेट की तरह तेज भी हो जाता है, तो यहां एक साथ गुच्छों में विकेट गिरने के बाद टेस्ट जैसी सादगी भी देखने को मिल जाती है. कुल मिलाकर यह क्रिकेट का कंप्लीट पैकेज है. जानते हैं इस वनडे क्रिकेट की शुरुआत 51 साल पहले आज ही के दिन साल 1971 में हुई थी.

आज भले ही वनडे क्रिकेट 50-50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है लेकिन दुनिया में जब पहली बार दो देशों के बीच यह क्रिकेट खेला गया था, तब 50 नहीं बल्कि 40-40 ओवरों का मैच निर्धारित किया गया था. हालांकि तब एक ओवर में 6 गेंद नहीं बल्कि 8 गेंदें तय थीं.

इस वनडे क्रिकेट की शुरुआत भी ‘लक बाईचांस’ हुई थी. 1970-71 में इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी. यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना था. यहां मैच के पहले तीन दिन बारिश में धुल गए थे. मेलबर्न प्रशासन जबरदस्त वित्तीय घाटे में था और वह इस मैच से प्राप्त रकम को खोना नहीं चाहता था. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को एक दिवसीय मैच खेलने के लिए राजी कर लिया.

इस मैच को मेलबर्न प्रशासन टेस्ट क्रिकेट से जुदा अंदाज में कराना चाहता था. यह मैच 40-40 ओवर की एक-एक पारियों में विभाजित किया गया और इसमें कोई टीम ऑल आउट हो न हो दूसरी टीम अगर बाकी 40 ओवर में पहली टीम से ज्यादा रन बना लेती है तो उसे विजेता माना जाएगा. इस मैच में ड्रॉ का नतीजा नहीं रहेगा. हालांकि इस पहले वनडे मैच को अधिकारिक दर्जा हासिल नहीं था.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया. इंग्लैंड की ओर से जॉन एनरिच ने शानदार 82 रन ठोके लेकिन इंग्लैंड की टीम पूरे 40 ओवर नहीं खेल पाई और 190 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इंग्लिश टीम ने अपनी पूरी पारी में सिर्फ 7 चौके ही जमाए, जिनमें से 4 एनरिच के बल्ले से निकले. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 42 बॉल शेष रहते यह मैच अपने नाम कर लिया. मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता लेकिन इसके लिए मैन ऑफ द मैच 82 रन ठोकने वाले जॉन एनरिच को ही चुना गया.