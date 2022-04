IPL 2022 KKR vs DC Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2022, Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Live Streaming : कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच सजीन का 19वां मैच खेला जाना है. केकेआर 4 में से 3 मुकाबले जीतकर मजबूत स्थिति में है, जबकि दिल्ली ने 3 में से सिर्फ 1 ही मैच जीता है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली ने 12 में जीत हासिल की है, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है.

कब और कहां खेला जाएगा Kolkata Knight Riders और Delhi Capitals के बीच वनडे मैच?

आईपीएल-2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Kolkata Knight Riders और Delhi Capitals मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार) Also Read – Liam Livingstone की तूफानी पारी, ठोकी IPL 2022 की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी

कहां देखें Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals मुकाबले की live streaming?

कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Kolkata Knight Riders और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Kolkata Knight Riders Full Squad for IPL 2022: श्रेयस अय्यर (कप्तान), शेल्डन जैक्सन (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, नितीश राणा, सैम बिलिंग्स, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, उमेश यादव, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, बाबा इंद्रजीत, रिंकू सिंह, अनुकुल रॉय, प्रथम सिंह, अभिजीत तोमर, रसिख सलाम, अमन हकीम खान, अशोक शर्मा, रमेश कुमार.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत, अक्षर पटेल), पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.