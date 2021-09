Live Score and Update Bangladesh vs New Zealand, 4th T20I: बांग्‍लादेश-न्‍यूजीलैंड मैच का लाइव स्‍कोर, भारत में नहीं हो रहा प्रसारण

Live Score and Update Bangladesh vs New Zealand, 4th T20I Ball by Ball commentary from Shere Bangla National Stadium, Dhaka at 3:30 PM न्‍यूजीलैंड की टीम आज बांग्‍लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में उतरने वाली है. यह मैच ढाका के शेर-ए-बंगाल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. तीसरे टी20 मुकाबले में जबर्दस्‍त वापसी के बाद न्‍यूजीलैंड की टीम आज को मेजबान बांग्‍लादेश के खिलाफ सीरीज के चौथे मुकाबले में उतरेगी. सीरीज में बांग्‍लादेश 2-1 से पकड़ बनाए हुए है. ऐसे में कप्‍तान महमूदुल्‍लाह रियाद चाहेंगे कि चौथा मैच अपनी मुट्ठी में करके सीरीज अपने नाम करे. अगर वो ऐसा कर पाने में सफल रहे तो बांग्‍लादेश की टीम बैक टू बैक दिग्‍गज ऑस्‍ट्रेलिया के बाद न्‍यूजीलैंड को भी अपने घर पर परास्‍त करने का कीर्तिमान बना लेगी. वहीं, टॉम लेथम की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम सीरीज को 2-2 से बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.