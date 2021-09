Live Score and Updates, CSK vs MI: आज चेन्‍नई-मुंबई के मैच के साथ दूसरे चरण की होगी शुरुआत, शाम सात बजे हो

Live Score and Updates, Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 30th Match: Ball by Ball commentary of CSK vs MI Match from Dubai International Cricket Stadium from 7:30 PM

आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के मैचों की शुरुअत आज मुंबई इंडियंस और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच मैच के साथ होने जा रही है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में आज शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा. एक तरह महेंद्र सिंह धोनी की सेना है जो तीन बार आईपीएल खिताब पर कब्‍जा कर चुकी है. वहीं, दूसरी तरह रोहित शर्मा के सुधरंधर है जिनके नाम सर्वाधिक पांच आईपीएल खिताब हैं.

प्‍वाइंट्स टेबल पर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स दूसरे स्‍थान पर है. चेन्‍नई ने सात में से पांच मुकाबले जीते हैं और उनके नाम कुल 10 प्‍वाइंट्स हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस चौथे स्‍थान पर काबिज है. उन्‍होंने अबतक खेले सात में से चार मैचों पर कब्‍जा किया है. आज का मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष्‍ज्ञ मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.