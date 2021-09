Live Score and Updates Ireland vs Zimbabwe, 3rd ODI: आयरलैंड-जिम्‍बाब्‍वे वनडे मैच का लाइव स्‍कोर

Cricket News: आयरलैंड दौरे पर गई जिम्‍बाब्‍वे की टीम को आज मेजाबनों के खिलाफ बेलफास्‍ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्‍लब मैदान पर सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेलना है. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए तैयार है. पहले मैच में जिम्‍बाब्‍वे ने 38 रन से जीत दर्ज की थी जबकि दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. ऐसे में आज आखिरी वनडे मैच के दौरान आयरलैंड के पास सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्‍म करने का अच्‍छा मौका है.

यह मैच जिम्‍बाब्‍वे के ब्रेंडन टेलर के अंतरराष्‍ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला भी होगा. इसके बाद वो संन्‍यास लेने जा जरहे हैं. ऐेस में जिम्‍बाब्‍वे की टीम अपने टेलर के लिए हर हाल में इस मुकाबले को जीतने का प्रयास करेगी.

इस मैच का प्रसारण भारत में नहीं होगा. हालांकि मैच को देखने की इच्‍छा रखने वाले फैन्‍स मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से फैनकोड एप पर इसे देख सकते हैं. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का सीधा हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. बारिश के चलते आयरलैंड-जिम्‍बाब्‍वे वनडे मैच के टॉस में देरी हुई है.