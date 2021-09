SRH vs RR, IPL 2021: आईपीएल 2021 के 40वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्‍थान रॉयल्‍स ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाली का फैसला किया है. इस मैच में आकर्षण का केंद्र जेसन रॉय रहेंगे जिन्‍हें हैदराबाद फ्रेंचाइजी ने प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी है. रॉय को डेविड वार्नर के स्‍थान पर प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

लगातार हार से त्रस्‍त सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने इसके अलावा मनीष पांडे और केदार जाधव को भी बाहर का रास्‍ता दिखा दिया है. प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी गई है. इसके अलावा हैदराबाद के कप्‍तान केविन पीटरसन ने बताया कि खलील अहमद चोटिल हैं. उनके स्‍थान पर सिद्धार्थ कौल को मौका दिया जा रहा है.

राजस्‍थान रॉयल्स की बात की जाए तो युवा गेंदबाज कार्तिक त्‍यागी के साथ फिटनेस की समस्‍या है. टीम में क्रिस मॉरिस और इविन लुईस को मौका दिया गया है.

